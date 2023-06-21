مانشستر سيتي يحسم صفقة كوفاسيتش من تشيلسي

بات النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

مانشستر سيتي يحسم صفقة ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي مانشستر سيتي نجح في حسم صفقة ماتيو كوفاسيتش في الصيف.

وتأتي الصفقة نظرًا لتخفيف العبء وتجنب كثرة إصابات النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وتعويض الرحيل المحتمل كلًا من الألماني إلكاي جوندوجان والبرتغالي برناردو سيلفا.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة مانشستر سيتي أتمت اتفاقها مع تشيلسي بشأن الحصول على خدمات ماتيو كوفاسيتش، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رومانو، أن الصفقة ستبلغ قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات ومكافآت في حال فوز مانشستر سيتي بالألقاب، وليس اعتمادًا على أداء اللاعب.

وأضاف أن مانشستر سيتي أنهى اتفاقه مع كوفاسيتش بشأن الشروط الشخصية منذ أسبوعين تقريبًا، مُشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في ارتداء القميص السماوي في الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة تشيلسي في يونيو 2024.

وكان ماتيو كوفاسيتش قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في عام 2019 على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، قبل تفعيل بند الشراء بعقد لمدة 5 سنوات.

ونجح ماتيو كوفاسيتش في التتويج بعدة ألقاب مع تشيلسي، مثل: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك ماتيو كوفاسيتش في 221 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.