ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على جميع المنافذ، للتصدي لكل محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة، و21 قضية في مجال الأمن العام، و2236 مخالفات مرورية وتنفيذ 312 حكمًا قضائيًا، و6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.