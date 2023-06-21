الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشريف" يكرم عدد من النماذج المضيئة بمحافظة الإسكندرية

الشريف يكرم عدد من
الشريف يكرم عدد من النماذج المضيئة بمحافظة الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه صباح اليوم، عددا من النماذج المضيئة بالإسكندرية، لتكريمهم على تميزهم ومجهوداتهم المبذولة التي كان لها دورا في إبراز جهود الدولة، في إطار حرص المحافظ على تقديم الدعم والرعاية للنماذج المشرفة في كافة المجالات.

وقدم اللواء محمد الشريف الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، على مجهوداته المبذولة في إشرافه على مشروع التطوير الحضاري بشاير الخير، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية والمديريات والجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات اللازمة والارتقاء من المستوى المعيشي وتحسين مستوى الخدمات لقاطني المشروع لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما كرم المحافظ الدكتورة منى طمان خبير التعليم الإلكتروني ابنة محافظة الإسكندرية الحاصلة على عشرات الشهادات والجوائز على مستوى العالم، وحصدت مؤخرا جائزة المعلم العالمي بين أكتر من 200 مشارك على مستوى العالم.

وكرم المحافظ كابتن نهلة رمضان بطلة مصر في رفع الأثقال الحاصلة على العديد من المجالات الذهبية والبطولات الإفريقية والدولية، والحاصلة على المركز الخامس في أولمبياد لندن 2012، وقد تسلم عنها الجائزة كابتن عصمت منصور بطلة مصر في رفع الأثقال، وقد اطمئن المحافظ على مستجدات الحالة الصحية لكابتن نهلة رمضان متمنيا لها الشفاء العاجل.

وشمل اللقاء، تكريم رشا عبد اللطيف سائقة الميكروباص والتي التقاها المحافظ  أثناء جولته الميدانية ووعدها بتكريمها لتكون نموذجا يحتذى به في الكفاح وحب العمل، ومثال مشرفاً للمرأة السكندرية، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم والرعاية لها.

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الإسكندرية النماذج المضيئة بالإسكندرية الدعم والرعاية تكريم محافظ الإسكندرية

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