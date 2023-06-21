الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: لا نستهدف تحقيق مكاسب من أزمات الآخرين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن الهيئة لا تستهدف تحقيق مكاسب من الأزمات والخسائر التي تتعرض لها الدول أو الممرات الملاحية الأخرى، ولكن ننافس الآخرين بما نقدمه من خدمات للوكلاء الملاحيين، ومعدل الأمان وزمن العبور للسفن.
وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أن الهيئة لا تبني مكاسب على خسائر الآخرين، لكن حققنا نجاحات كبيرة ساهمت في جذب خطوط ملاحية جديدة، كما أن الأحداث الجارية في العالم حولنا ساهمت في زيادة عبور السفن، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا، والتي ساهمت في تدفق البترول الخام من دول الخليج العربي إلى أوروبا عبر قناة السويس.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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