الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 1.5 طن دقيق مدعم بطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا والمحلة وزفتى، استولوا على 30 جوال دقيق بلدى مدعم، بلغت إجمالي أوزانهم طن ونصف الطن دقيق بلدي مُدعم، وذلك للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق وتوجيه الدعم لغير مستحقيه.

تلقت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التمويني من ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا والمحلة وزفتى، استولوا على 30 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، وذلك بغرض التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تمكنت المديرية، بالتعاون مع إدارة تموين زفتي في ضبط صاحب مخبز ببندر زفتي، استولى على 9  أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وكذلك تمكنت إدارة تموين المحلة الكبري، من ضبط صاحب مخبز استولى على 11 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ونجحت إدارة تموين طنطا، صاحب مخبز استولى على 9 أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وذلك بإحدي قري مركز طنطا.

 

وجرى تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا والمحلة وزفتي أرباح غير مشروعة الرقابة التموينية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تحقيق أرباح غير مشروعة ب إدارة تموين المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين ضبط أصحاب 3 مخابز

الأكثر قراءة

وكالة الفضاء المصرية تعلن انتهاء أعمال تجميع واختبار "مصر سات 2"

يناقش توفير السلع فى عيد الأضحى.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

لجان المكافحة الحقلية تتابع زراعات القطن والذرة بمركز أبو حمص في البحيرة

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الاستعلام

جامعة حلوان تشارك في فعاليات المُلتقى الدولي لهيئة تعليم الكبار

السجن 4 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله