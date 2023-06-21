ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 1.5 طن دقيق مدعم بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا والمحلة وزفتى، استولوا على 30 جوال دقيق بلدى مدعم، بلغت إجمالي أوزانهم طن ونصف الطن دقيق بلدي مُدعم، وذلك للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق وتوجيه الدعم لغير مستحقيه.

تلقت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التمويني من ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا والمحلة وزفتى، استولوا على 30 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، وذلك بغرض التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تمكنت المديرية، بالتعاون مع إدارة تموين زفتي في ضبط صاحب مخبز ببندر زفتي، استولى على 9 أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وكذلك تمكنت إدارة تموين المحلة الكبري، من ضبط صاحب مخبز استولى على 11 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ونجحت إدارة تموين طنطا، صاحب مخبز استولى على 9 أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وذلك بإحدي قري مركز طنطا.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.