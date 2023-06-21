الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة: اهتمام الدولة بملف الصادرات لتأمين احتياطى النقد الأجنبى

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس إن سبب زيادة وارتفاع مؤشر صادرات "الصناعات الهندسية"، بسبب اهتمام الدولة بملف الصادرات، لأنه من أهم الملفات التي تسبب عائدًا بالعملة الصعبة لتأمين احتياطى النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة. 

وأضافت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن تواجد مصر على الساحة العالمية جعلها تستطيع زيادة الصادرات الهندسية وصادرات جميع القطاعات الأخرى، موضحة أن زيادة الصادرات أدت إلى إحداث توازن فى المجتمع المصري وفتح أسواق خارجية بعد الاكتفاء الذاتى من تلك الصناعات.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن زيادة الصادرات ستؤدى إلى تعافي الاقتصاد المصري وعودة الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأجنبية، كما أن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 20% يؤثر على ارتفاع فى نسب التشغيل وانخفاض معدل البطالة.

 

 

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