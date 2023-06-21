نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل محل مغلق بالهرم، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل محل مغلق بالهرم.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق نشب داخل محل مغلق بشارع عبدالمحسن بجوار "ماركت" مشهور بالهرم.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.