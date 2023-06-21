الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانى يقود السنغال للفوز على البرازيل.. وألمانيا تخسر من كولومبيا وديًا

منتخب السنغال
منتخب السنغال

فاز المنتخب السنغالي لكرة القدم على نظيره البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب خوسيه ألفالدي بمدينة لشبونة البرتغالية، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب السنغالي عن طريق حبيب ديالو في الدقيق 22.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب السنغالي هدفين عن طريق ماركينيوس، لاعب المنتخب البرازيلي بالخطأ في مرمى فريقه، وساديو ماني في الدقيقتين 52 و55 ، قبل أن يسجل المنتخب البرازيلي هدفه الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ماركينيوس، إلا أن ساديو ماني سجل الهدف الرابع للمنتخب السنغالي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وفي مباراة ودية أخرى، واصل المنتخب الألماني، نتائجه السلبية، بعدما خسر أمام ضيفه المنتخب الكولومبي بهدفين دون مقابل خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) العام المقبل، والتي يستضيفها على أراضيه

 وسجل هدفي المنتخب الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 54 بضربة رأسية رائعة وخوان كوادرادو في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

 وفشل المنتخب الألماني في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الودية الثلاث التي خاضها هذا الشهر، حيث تعادل مع المنتخب الأوكراني بثلاثة أهداف لمثلهما وخسر أمام المنتخب البولندي بهدف نظيف قبل أن يخسر في لقاء اليوم.

 ولم يتمكن هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، من تحقيق سوى أربع انتصارات فقط في آخر 15 مباراة قبل مباراة المنتخب الكولومبي.

 يُذكر أن المنتخب الألماني قد تأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024” بصفته منتخب البلد المنظم.

السنغال ماني البرازيل ماركينيوس دياز

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