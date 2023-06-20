الكشف على 1134 حالة لقافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم بالقصاصين

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى ١٩ و٢٠ يونيو ٢٠٢٣، حيث استقبلت القافلة ١١٣٤ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

ومن جانبه، حرص الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، على متابعة سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من تسهيل وتيسير الإجراءات خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكدت أنه تم استقبال عدد ٥٧٢ حالة خلال اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في يومها الثاني عدد ٥٦٢ حالة.