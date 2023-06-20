الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل أثناء عمله انهارت عليه كتلة ترابية بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة أثناء عمله، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انهيار كتلة ترابية عليه بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع عامل أثناء عمله، إثر حادث انهيار كتلة ترابية عليه، وذلك بقرية كلح المفالسة التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية والتحرى حول الأسباب وراء الواقعة، وتبين أن العامل لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء عمله، ويدعى "محمود. مصطفى. شيبه"، يبلغ من العمر 53 سنة، وتم إيداع الجثة في مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

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