الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يُكرم التنفيذيين المشاركين في تنظيم زيارة الرئيس السيسى (صور)

تكريم التنفيذيين
تكريم التنفيذيين المشاركين في إنجاح زيارة السيسي للمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن التعاون البنَاء وتضافر الجهود بين جميع الجهات والأجهزة يدعم خدمة الوطن والمواطنين ويحقق الشراكة المجتمعية ويعكس دائماً الوجه الحضاري للمحافظة ويؤكد الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم أهداف التنمية وحماية وبناء الوطن بما يحقق إنجازات غير مسبوقة ترفع من مستوى رضا المواطن، إلى جانب التأكيد على أهمية بناء الإنسان وتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها المحافظة اليوم الثلاثاء، بمسرح ديوان عام المحافظة، لتكريم المشاركين فى الزيارة التاريخية للرئيس السيسى، بمحافظة المنيا فى مارس 2023، بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى مؤسسة “حياة كريمة” بالمنيا وشباب البرنامج الرئاسى.

وقدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيراً إلى أن تلك الاحتفالية تأتى في إطار تقدير الدولة لكل جهد يُبذل من أجل تقدم ورفعة الوطن وتكريماً لجنود وقفوا خلف الصورة المشرفة التى ظهرت بها المحافظة خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا فى مطلع شهر مارس 2023 ، والتي افتتح خلالها عدداً من المشروعات القومية فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر ، حيث قدم فيها سيادته التحية لأبناء المنيا الذين أكدوا على أصالة وعظمة أبناء الصعيد الممتدة بطول تاريخ أمتنا العظيمة والقادرة على صياغة وصناعة مستقبل أفضل.

وأشاد المحافظ خلال كلمته، بجهود كل من ساهم فى إنجاح الزيارة الرئاسية من تنفيذ وتخطيط دقيق ومنظم وواعٍ بقدر المسئولية والواجب المقدس تجاه الوطن ، إيماناً بأن الأوطان لا تُبنى إلا بشبابها، مشيراً إلى أن ما تحقق على أرض محافظة المنيا كجزء من الوطن وما يلمسه أبناء المحافظة من مشروعات قومية تنموية متعددة فى كافة المجالات إنما تحقق بفكر وسواعد المصريين، موجهاً التحية لشباب المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أن الزيارة والإعداد لها عبرت عن ملحمة عطاء وتفانى شارك فيها الجميع لتخرج عروس الصعيد في أبهى صورها في مشهد أبهر الجميع ، الأمر الذى يؤكد أن الكل يعمل في منظومة متناغمة ويؤدى دوره المنوط به على أكمل وجه وعلى قدر من المسئولية، لإبراز تلك الصورة المشرفة التي رسمها أبناء المنيا على اختلاف مواقعهم من قيادات تنفيذية وشعبية ومجتمع مدنى ومتطوعين ومواطنين، أشاد بها الجميع و ظل صداها بعد الزيارة أياماً لتتوج وتبرز إنجازات المحافظة في المجالات المختلفة على مدى السنين الماضية خاصة الانجازات العملاقة ويأتي في مقدمتها النموذج المشرف لأول قرية نموذجية تكتمل فيها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنسبة 100% وهى قرية "معصرة ملوى" جنوب المحافظة ، تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وحسنت من نوعية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار في المرحلة الثانية، بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

وتضمن برنامج الحفل، تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، إلى جانب عرض فيلماً وثائقياً أعدته إدارة الإعلام والتواصل يستعرض الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة منذ عام 2014 وحتى 2023 بكافة القطاعات الخدمية .

وفى ختام الحفل، كرم المحافظ اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، و إكرام محمود إبراهيم نائب رئيس مركز ملوى والمشرفة على قرية معصرة ملوى، ومؤمن صلاح رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة، وجميع رؤساء المراكز والمدن وعددا من مديري مديريات الخدمات والجهات التنفيذية .

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محافظ المنيا تكريم عدد من التنفيذيين إنجاح زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا مطلع مارس الماضي اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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