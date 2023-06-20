إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو - مرسي علم"

أصيب 5 أشخاص إثر أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق “إدفو - مرسي علم” بمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة وتحديدًا عند كمين 13، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.