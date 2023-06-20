كشف لغز فيديو تمثيلي بسرقة طفل في مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة قيام شخصين بمطروح بنشر مقطع فيديو تمثيلى إدعاء سرقة وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبصحبته (نجله 9سنوات ) يتضرر من قيام (شخصين - مقيمين بدائرة القسم) بعمل مقطع فيديو تمثيلى (إدعاء سرقة) لنجله بقصد الحصول على مشاهدات ونشر المقطع المصور على مواقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.