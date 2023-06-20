الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تكشف حقيقة مد امتحانات الثانوية العامة 2023 ربع ساعة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انتشرت شائعة خلال الساعات الماضية بين أولياء الأمور عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية  تفيد بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد وقت الامتحانات ربع ساعة فى كل مادة، الأمر الذي نفته مصادر بوزارة التعليم، مؤكدة أن هذا غير صحيح.

وقالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الوزارة لم تصدر أى تعليمات رسمية بهذا الأمر، وطالبت أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما يصدر من التربية والتعليم فى بيانات رسمية أو ما تعلنه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

وكان طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي (761055) طالب/ طالبة، حيث يؤدى (1982) طالب اللغة الإنجليزية، و(581525) طالب اللغة الفرنسية، و(121997) طالب اللغة الألمانية، و(49282) طالب اللغة الإيطالية، و(6182) طالب اللغة الأسبانية، و(87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) ، بينما أدى (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الانسياق وراء الشائعات الدراسة الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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