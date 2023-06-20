الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب المحافظة

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، وتنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد محافظ بورسعيد، على تقديم التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ٥٤ و٥٨ مصنعًا، وأصبحت منتجاتهم توجد في كل الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي والمحافظة توفر كل الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
IMG-20230620-WA0057
IMG-20230620-WA0057
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
أجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية أعضاء مجلس الإدارة الادارة البنية التحت التنمية المستدامة

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