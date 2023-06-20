غرفة الملابس الجاهزة تنظم ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل عن المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية بقاعة اجتماعات مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالعامرية فى الإسكندرية.

وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة، في بيان صحفي، اليوم، أن تنظيم فرع الغرفة الدائم بالعامرية للورشة يأتي في إطار جهودها لرفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير قدراتهم، مؤكدا أن ورشة العمل تناولت الاستراتيجيات والتوجهات الحديثة لموظفي الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية، وتضمنت أيضا المسميات الوظيفية الحديثة في إدارة الموارد البشرية ودورها ومسئوليتها وكيفية استقطاب وتوظيف العمال والموظفين والمواهب من سوق العمل وإدارة التغير، كيفية إدارة الصراعات الوظيفية والمشاكل الإدارية داخل المنشأت، بناء وإعداد الهيكل التنظيمي للشركة والتعريف بتطبيقات ونظريات التحليل الوظيفي وكتابة التوصيف الوظيفي، وتطبيق نظام إدارة الأداء والتقييم الدوري للعاملين وكيفية تنفيذ البرامج التدريبية.

وأضاف أن الورشة شهدت مشاركة الدكتور تامر حسني، الدكتور أحمد عاشور من جامعة الإسكندرية، إضافة لعدد كبيرمن العاملين بمصانع الملابس بمنطقة العامرية، وتم وضع الماده العلمية والموضوعات وفقا لاحتياجات ومتطلبات المنشآت الصناعية المتخصصة .