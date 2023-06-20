الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 40 دولة تشارك فى معرض الجيش 2023 بروسيا

جريدة الدستور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن هناك اكثر من 40 دولة ستشارك في معرض الجيش 2023 الذي تستضيفه روسيا، والذي يضم لوحات وطنية ذات توجه قومي، بما ينسجم مع التيار الفني الواقعي المتوارث من حقبة القياصرة، ثم العصر السوفياتي، والتي ترمي إلى شحذ المشاعر الوطنية في أوج النزاع في أوكرانيا.

وتستضيف قاعة في موسكو على مقربة من الساحة الحمراء الشهيرة، معرضا بعنوان "نحن روس، الله معنا"، يضم مئات اللوحات، بينها أعمال فنية ضخمة يسعى أصحابها إلى التمجيد بـ"انتصارات" الجيش الروسي على مر القرون.

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