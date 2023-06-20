الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم باستعراض القوة مع شقيقين بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه باستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة للمجني عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قام المتهم بالتعدى بالضرب بسكين على المجنى عليه الأول، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 20 %، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد عامل استعراض القوة

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