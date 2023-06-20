نادى بحل القضية الفلسطينية.. "القاهرة الإخبارية" تبرز تصريحات مفتي الديار المصرية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أبرز تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال حواره الخاص بالقناة، والتي جاءت كالتالي.
- أبرز تصريحات المفتي في حواره مع القاهرة الإخبارية
- أوجدنا خطابا إفتائيا يقي الشباب من الأفكار المتطرفة
- أطلقنا اليوم العالمي للفتوى في 15 ديسمبر 2015
- أبرز ما عملنا عليه كفاحنا ضد تنظيم داعش المتطرف
- لا يوجد حكم في الشريعة منفك عن الجانب الأخلاقي
- حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى الاطمئنان والسلام
- العالم أحوج ما يكون في الوقت الراهن للعودة للقيم
- ننادي بضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا