الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نادى بحل القضية الفلسطينية.. "القاهرة الإخبارية" تبرز تصريحات مفتي الديار المصرية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أبرز تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال حواره الخاص بالقناة، والتي جاءت كالتالي.

- أبرز تصريحات المفتي في حواره مع القاهرة الإخبارية

  • أوجدنا خطابا إفتائيا يقي الشباب من الأفكار المتطرفة
  • أطلقنا اليوم العالمي للفتوى في 15 ديسمبر 2015
  • أبرز ما عملنا عليه كفاحنا ضد تنظيم داعش المتطرف
  • لا يوجد حكم في الشريعة منفك عن الجانب الأخلاقي
  • حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى الاطمئنان والسلام
  • العالم أحوج ما يكون في الوقت الراهن للعودة للقيم
  • ننادي بضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا
شوقي علام مفتي الديار مفتي الديار المصرية الافكار المتطرفة اليوم العالمي للفتوي تنظيم داعش القضية الفلسطينية فلسطين

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