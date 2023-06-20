نادى بحل القضية الفلسطينية.. "القاهرة الإخبارية" تبرز تصريحات مفتي الديار المصرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أبرز تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال حواره الخاص بالقناة، والتي جاءت كالتالي.

- أبرز تصريحات المفتي في حواره مع القاهرة الإخبارية