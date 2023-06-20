"إغلاق التلفزيون وأغذية معينة".. كيف هيأ الآباء الأجواء بالمنازل لطلاب الثانوية العامة؟

حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد محيط لجان مدارس الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار أبنائهم من انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وخلال تواجدهم تبادل عدد من أولياء الأمور الحديث حول كيفية تهيئة المنزل لامتحانات الثانوية العامة والتي كانت على النحو التالي.

وقالت أمنية إحدى أولياء الأمور المتواجدين بمحيط لجان مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ بداية العام الدراسي الحالي ودخول ابنتها الثانوية العامة، فقد أعلنت حالة الطوارئ في المنزل لتهيئة الجو الملائم لها وتوفير كافة سبل الراحة لها، لافتة إلى أن أكثر ما حرصت عليه خلال العام الحالي هو شراء كافة الأغذية التي تساعد على التركيز والنشاط لتساعدها في المذاكرة.

من جانبها أوضحت عفاف، ولية أمر إحدى الطالبات، أنها عزلت ابنتها في غرفة بعيدة عن أشقائها لكي تتمكن من المذاكرة، وحرصت على أن تختار الغرفة البعيدة عن ضوضاء الشارع، كما أنها كانت تقوم بتشغيل التلفاز في توقيتات معينة وليس كل الأوقات.

فيما أكدت رباب، ولية أمر إحدى الطالبات، أنها منذ أن بدأت امتحانات الثانوية العامة قررت أن تخلي المنزل من أطفالها الصغار، وتركهم عند جدتهم حتى تستطيع التركيز في المذاكرة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.