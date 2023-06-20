الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

الثانوية
الثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكترونية عبر السوشيال ميديا، صور امتحان مادة اللغة الفرنسية، ضمن مواد اللغة الأجنبية الثانية، بامتحانات الثانوية العامة 2023، وزعموا أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان.

وكان قد بدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، في رابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2023، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما يؤدي اليوم، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

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