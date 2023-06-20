الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب إنجلترا يقسو على مقدونيا الشمالية بسباعية فى تصفيات يورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

حقق منتخب إنجلترا، انتصارًا كاسحًا على ضيفه مقدونيا الشمالية بسبعة أهداف دون مقابل، مساء الإثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد” إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

سباعية إنجلترا تناوب على تسجيلها بوكايو ساكا بواقع 3 أهداف في الدقائق 38، 47، 51، وهاري كين بتسجيله هدفين في الدقيقتين 29، 73، وهدف لـ ماركوس راشفورد في الدقيقة 45، وهدف لـ كالفن فيليبيس في الدقيقة 64، ليُهدوا بلادهم نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا لـ 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند 3 نقاط في المركز الثالث. 

ويبدأ ثنائي مانشستر سيتي جون ستونز وكايل ووكر في دفاع إنجلترا، كما يقود الهجوم هاري كين ويجاوره بوكايو ساكا وماركوس راشفورد.

 

التشكيل.. ووكر وستونز أساسيان مع إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

 

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، ديكلان رايس، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، بوكايو ساكا.

 

وحقق منتخب "الأسود الثلاثة" العلامة الكاملة أول 3 جولات في التصفيات المؤهلة لليورو، بدأها بالفوز على المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-1، كما فاز على أوكرانيا بهدفين دون رد. 

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزًا سهلًا على نظيره منتخب مالطا، بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ناشيونال ستاديوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024.

انجلترا مقدونيا الشمالية بوكايو ساكا هاري كين ماركوس راشفورد

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