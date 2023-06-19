بيومي: مقترح المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية يسهم في تنمية الصناعة المحلية

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب أن الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية روسية-إماراتية في مصر في والتي ستتمتع بالعديد من المزايا للمستثمرين المنتجين سيسهم في تنمية الصناعة المحلية.



وأضاف بيومي في تصريحات خاصة للدستور أنه فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لإنشاء هذه المنطقة الصناعية:

1- موقع استراتيجي: تقع المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في منطقة هامة منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة ذات موقع استراتيجي حيث تقع بجوار القناة المصرية وتربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، مما يجعلها مركزاً للتجارة والصناعة في المنطقة.

2- تسهيلات النقل: توفر المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية تسهيلات النقل الحديثة، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزاً للتجارة الدولية، بما في ذلك ميناء دمياط القريب والمطارات الدولية القريبة.

3- الحوافز الحكومية: تشجع الحكومات الروسية والإماراتية على الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر، وتقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في الرسوم والتسهيلات الجمركية، مما يجعلها مكاناً جذاباً للاستثمار.

4- البنية التحتية: تتمتع المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة، بما في ذلك الطرق والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي والاتصالات، مما يتيح للمستثمرين والشركات

إمكانية توسيع أعمالهم بكفاءة وسرعة.

5- العمالة الماهرة: تتوفر في مصر العديد من العمالة الماهرة والمؤهلة في مجالات مثل الصناعة والتكنولوجيا والهندسة، وهذا يجعل المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر مكاناً جذاباً للاستثمار.

6- توفير المواد الخام: تشتهر مصر بتوفير المواد الخام للصناعات المختلفة، وتتوفر في المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر موارد مثل الغاز الطبيعي، وهذا يجعلها مكاناً جيداً للصناعات التي تحتاج إلى موارد طبيعية.

7- توفير فرص العمل: يتوقع أن يتم إنشاء العديد من المصانع والمشاريع الصناعية في المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين حياتهم.

وأوضح أنه يمكن الاستنتاج من هذه المزايا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وسيعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا والإمارات ومصر. كما ستكون هذه المنطقة فرصة جيدة للاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين حياة السكان .