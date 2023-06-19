الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، الاثنين، حبس تشكيل عصابي ينقب عن الآثار 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أكدت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف الورشة المُشار إليها، بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبط مالك الورشة، و3 أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بداخل الورشة على حفرة قطرها 1،5 × 1،5متر بعمق 2 متر - أدوات حفر وتنقيب.

بمواجهتهم اعترف أحدهم بالاستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وبمواجهة باقي المتهمين؛ أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تحريات المباحث ينقب عن الآثار تشكيل عصابي نيابة الدرب الأحمر الجزئية

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