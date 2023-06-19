انتظام لاعبى الأهلى فى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

ينتظم لاعبو الفريق الأول بنادي الأهلي الدوليون وهم محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبدالمنعم ومحمود كهربا وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر ومروان عطية في تدريبات الفريق الأول اليوم الإثنين، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

ويؤدي لاعبو الفريق الأول الدوليون الذين شاركوا في مباراة جنوب السودان الودية تدريبات خفيفة تجنبًا للإجهاد البدني وتفادي أي إصابات عضلية خلال تنفيذ البرنامج الاستشفائي.

وعاد الفريق الأول بنادي الأهلي لاستئناف تدريباته أمس الأحد، عقب عودة "كولر" من إجازته التى حصل عليها في سويسرا ومنح لاعبي الفريق أسبوعًا عقب التتويج الإفريقي على حساب الوداد المغربي بمجموع المباراتين.

وقاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات الفريق التي أقيمت ‏مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل ‏والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ومنح "كولر" الفريق راحة سلبية، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ‏مستغلًا فترة التوقف للمسابقات بسبب الأجندة الدولية، وسافر المدير الفني إلى بلاده لقضاء ‏الإجازة، فيما حرص على التواجد في المران الأول للفريق بعد انتهاء الراحة بعد ساعات ‏من وصوله إلى القاهرة.‏

وعقد المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران ‏للحديث عن تحديات الفترة المقبلة التي تأتي في مقدمتها المباريات المتبقية للأهلي في بطولة ‏الدوري، كما عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران.‏

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏