الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش للسيدات ببطولة إفريقيا

بطولة افريقيا للسلاح
بطولة افريقيا للسلاح

تأهلت يارا الشرقاوي ونورا منير، ثنائي المنتخب المصري لسلاح الشيش، إلى نهائي بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهلت يارا الشرقاوي للنهائي، بعد فوزها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10، بينما تأهلت نورا منير للنهائي بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

الرجال لسيف المبارزة حسن مصطفى ببطولة إفريقيا يارا الشرقاوي للنهائي فردي السيدات لسلاح الشيش

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