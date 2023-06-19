نهائي مصري خالص في سلاح الشيش للسيدات ببطولة إفريقيا

تأهلت يارا الشرقاوي ونورا منير، ثنائي المنتخب المصري لسلاح الشيش، إلى نهائي بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهلت يارا الشرقاوي للنهائي، بعد فوزها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10، بينما تأهلت نورا منير للنهائي بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.