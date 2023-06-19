الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التضامن الاجتماعى توافق على توفيق أوضاع جمعيات أهلية

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى

قررت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، الموافقة على توفيق أوضاع جمعية زين الرسل الخيرية والجمعية الثقافية التركية وجمعية أبناء ميت فارس - منوفية المقيمين بالقاهرة وجمعية أبناء ميت فارس - منوفية المقيمين بالقاهرة.

ونشرت الوقائع المصرية اليوم، قرارت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات ونصت القرارت بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ /9/2022؛ وبناءً على موافقة مدير المديرية بتاريخ /9/2022، قرر:

(المادة الأولى) توفيق أوضاع توفق أوضاع الجمعيتان طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى: 

1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى".

2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والخدمات التعليمية.

3 - رعاية الطفولة والأمومة.

4 - رعاية الأسرة.

5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.

6 - رعاية الشيخوخة.

7 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.

8 - حماية البيئة والمحافظة عليها.

9 - الأنشطة الصحية.

10 - رعاية المسجونين وأسرهم.

11 -الدفاع الاجتماعى وأصحاب المعاشات وتنظيم الأسرة.

 نطاق عمل الجمعية: 

على مستوى الجمهورية تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (جمعية مشكاة المعرفة للخدمات والمقيدة برقم (11339) محافظة القاهرة). 

(المادة الثانية) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهر توفيق أوضاع جمعية زين الرسل الخيرية الجمعية الثقافية التركية التضامن الاجتماعي

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