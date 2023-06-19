سيامة شمامسة لكنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام في أوسيم

ترأّس الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، القدّاس الإلهي، صباح اليوم، بكنيسة السّيّدة العذراء سُلطانة السّلام، بأوسيم، بالجيزة.

ومنح الأنبا توماس درجة المرتل لعدد من أبناء الرعيّة بعد إتمام دورة التّأهيل والتعليم واستلام الألحان الكنسيّة.

شارك في القدّاس القُمُّص ميلاد موسى، وكيل المُطرانيّة، والأب ماركو مجدي، راعي الكنيسة، والإبيودياكون مُحسن صالح، المُرشّح للكهنوت.

وفي كلمته، شكر مجهود الخدّام، والقائمين على التكوين بالرعيّة، كما شكر الأسر، على اهتمامهم بالأطفال، كما شدّد راعي الإيبارشية على أهمية هذه الدرجة، مما لها من احترام وقدسيّة، لأنها أولى درجات التكريس، لخدمة المذبح المقدّس، مشجّعًا الجميع على التفكير في تكريس أنفسهم سواء للكهنوت أو الحياة المكرسة.