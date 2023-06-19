الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير مبادرة علاج "ضعف السمع": 3500 مركز للكشف على مستوى الجمهورية

مبادرة السمع
مبادرة السمع

أكد المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة الدكتور أحمد مصطفى، أن عدد المراكز الصحية لفحص الكشف السمعي لحديثي الولادة بلغ 3500 مركز على مستوى الجمهورية.

وقال مصطفى فى تصريحات إعلامية اليوم، إن الدولة وضعت آليات لفحص الأطفال حديثي الولادة في الوحدات الصحية وبدأت في تنفيذ المبادرة بنحو 1500 مركز صحي حتى وصلت إلى 3500 مركز على مستوى الجمهورية، مضيفا أن هذا الرقم كبير للغاية ويهدف إلى تجنيب الطفل الإعاقة السمعية وتسهيل فرص العلاج.

وأضاف أن مبادرة علاج ضعف السمع لحديثي الولادة ليست محددة بتوقيت زمني ولكنها مستمرة للحد من الإعاقة السمعية.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت مؤخرا تقديم خدمات الفحص السمعي لـ4 ملايين و997 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

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