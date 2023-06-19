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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الشروق" تُصدر "باب الوادي" لـ أحمد طيباوي

باب الوادي
باب الوادي

صدرت حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية للكاتب والروائي الجزائري أحمد طيباوي، تحت عنوان "باب الوادي".

سر كبير أخبرته به أمه وهي على سرير الموت، ليبدأ كمال رحلة بحث قاسية بعد أن عاش حياته يطارد والده في الحقيقة وفي الأحلام. بين الجزائر وفرنسا، يحاول كمال تقصي جذوره البعيدة من خلال لقائه مع صديق قديم لوالده لكنه يجد نفسه أمام تساؤلات تكشف عن كثير من الأسرار.

في "باب الوادي"؛ يرسم الروائي أحمد طيباوي لوحة بانورامية يضفر فيها قصة حياة بطله ورحلة بحثه عن هُوِيَّتِهِ مع تطور الجزائر ورحلة البلاد في بحثها عن ذاتها.

عبر لغة عذبة لا تخلو من حساسية شعرية، يقدم الروائي -الحاصل على جائزة نجيب محفوظ للأدب- تشريحًا فريدًا يطرح هموم جيل جديد ورث صراعات الماضي، ويرسم صورة بطل ممزق يسعى لتجاوز حياة مزيفة؛ باحثًا عن ولادة أخرى.

أحمد طيباوي؛ روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له أربع روايات: اختفاء السيد لا أحد (جائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2021)، موت ناعم (جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي بالسودان 2014)، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي (جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 2011 بالجزائر)، ومجموعة قصصية "وجه على الحافة".

الشروق للنشر الروائي الجزائري أحمد طيباوي باب الوادي رواية دار الشروق معرض الدوحة للكتاب 2023 الدوحة الدولي للكتاب السعودية بالقراءة نرتقي

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