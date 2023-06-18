فيتوريا: حققنا فوزًا مستحقًا على جنوب السودان واللاعبون نجحوا فى تنفيذ التعليمات

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته الشديدة بالفوز على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا فوزًا مستحقًا على جنوب السودان، وكان الهدف الأول من اللقاء الظهور بمستوى مميز على الرغم من وجود لاعبين جدد منضمين للمعسكر".

وأضاف المدرب البرتغالي: "اللاعبون تمكنوا من تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المعسكر وهذا ظهر بوضوح في مباراتي غينيا وجنوب السودان".

وتابع: "الفوز على جنوب السودان منح اللاعبين الجدد ثقة كبيرة، وسعيد للغاية بالتزام اللاعبين خلال المعسكر".

وتمنى المدرب البرتغالي استمرار الدعم لمنتخب مصر الفترة المقبلة للظهور بشكل جيد في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 أشهر".

وختم حديثه: "سنجهز المنتخب في شهر سبتمبر وأكتوبر للشكل النهائي الذي سيظهر عليه في كأس الأمم الإفريقية".

