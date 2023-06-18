"مزقوا هويتهم".. وزيرة الهجرة تكشف مفاجآت عن المركب الغارق باليونان وعدد الناجين

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تفاصيل غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية، مؤكدة أنه واحد من أسوأ الحوادث التي شهدها البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن التناول الإعلامي للحادث بدأ منذ صبيحة الأربعاء الماضي، وتم إبلاغ السفارة المصرية بالحادث ويتوقع أن بينهم مصريين، موضحة أن المركب كان يحمل 750 راكبًا من جنسيات مختلفة ولا يحتوى على سبل الأمان كما أنه قديم.

مكان خروج المركب المنكوبة

وأكدت أن المركب لم يخرج من الحدود المصرية وإنما بدأ من مدينة طبرق الليبية، والسواحل المصرية مؤمنة بالكامل والوضع المتأزم في ليبيا هو سبب تكرار هذه الحوادث، مشيرة إلى أن من بين الذين تم إنقاذهم 9 أشخاص يشتبه في تورطهم في تهريب الأشخاص بطرق غير شرعية.

وتابعت، أن التحقيقات تبدأ يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أنه تم حتى الآن تم إنقاذ 43 مصريًا بينهم 5 قُصّر، ولدى الوزارة أسمائهم جميعًا دون معرفة محافظاتهم لأنهم تخلصوا من أوراقهم الثبوتية ومزقوها قبل سفرهم وأكدت أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية بشأن المركب المنكوب، والسفارة المصرية تقوم بدورًا كبيرًا في هذا الشأن.