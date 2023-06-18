صدر قبل قليل مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفقًا لعاجل "القاهرة الإخبارية".

قائمة الحكومة

وضمت الحكومة الكويتية 15 وزيرًا وهم طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وعيسى أحمد محمد الكندري، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

كما ضمت الدكتور سعد حمد البراك، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد علي الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وضمت الحكومة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزيرًا للصحة، والدكتورة أماني سليمان بوقماز وزيرًا للأشغال العامة، والدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزيرًا للتعليم، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية، ومحمد عثمان العيبان، وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب.

كما ضمت أيضا مناف عبدالعزيز الهاجري، وزيرًا للمالية، والدكتور جاسم محمد الاستاد وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفالح عبدالله الرقبة، وزيرًا للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان، وفراس سعود المالك الصباح، وزيرًا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.