غلق كوبري محمد علي فهمي ومحور المشير 3 أيام لاستكمال مشروع المونوريل

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الأحد، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ما يستلزم الغلق الكلي لكوبري محمد علي فهمي ومحور المشير أسفل كوبري محمد علي فهمي، في الطريق المتجه لمناطق مدينة نصر فقط.

أوضحت إدارة المرور أنّ تنفيذ الأعمال يكون ليلا فقط، اعتبارا من اليوم ولمدة 3 ليالٍ، ابتداء من الساعة 12,05 صباحا حتى الساعة 6 صباح اليوم ذاته.

وتابعت الإدارة أنّ الغلق يتطلب تحويلة مرورية على النحو التالي:

- المتجه لمناطق مدينة نصر يسلك المطلع في اتجاه محور المشير محمد علي فهمي، فميدان الواحة والدوران والعودة.

من جانبها، تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.