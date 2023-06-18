محمد الباز: تصوير امتحانات الثانوية وتسريبها "جريمة"

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "الثانوية العامة مهما يغيروا نظامها أو طريقة الأسئلة تظل نقطة مفصلية في حياة الأسر المصرية والطلاب".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن الناس ما زالت تتحدث عن تسريب امتحان اللغة العربية اليوم" موضحًا أن تسريب الامتحان شيء وأن يكون هناك طالب صور الامتحان وسربه هذا أمر آخر.

وأضاف: "تسريب الامتحان معناه تسريب جماعي، يعني خرج من الغرف المحصنة المؤمنة والناس عرفته قبل ما يوصل للطلاب".

الباز: تصوير الامتحان وتداوله بعد موعده ليس تسريبًا

وتابع: "تصوير الامتحان اللي بيحصل عبارة عن جريمة منقدرش نقول عليه تسريب، في ناس تقول إن الامتحان اتنشر قبل اللجنة، لو كده يبقى تسريب".

وأشار إلى أن بيان وزارة التربية والتعليم أكد تداول الورقة قبل بدء الامتحان، لكن أكد أن الورقة غير صحيحة وليس لها علاقة بمادة امتحان اليوم.

ونقل الإعلامي محمد الباز، تعليق شادي زلطة، متحدث وزارة التعليم، على واقعة التسريب قائلًا: "متحدث الوزارة يقول إن هذا ليس تسريبًا، والورقة تم تداولها بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، وتم ضبط الطلاب الذين سربوا ورقة الامتحان".