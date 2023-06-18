الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استغاثة أم.. ضبط مواطن عذّب زوجته وحرقها فى السويس

الأمن
الأمن

كشفت جهود الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها- مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم)، وبصحبتها نجلتها (سن عامين) بتضررها من قيام (زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من الشابو) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ارتكاب الواقعة أجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك النيابة العامة بارتكاب الواقعة جهود الأجهزة الأمنية قسم شرطة الأربعين له معلومات جنائية محافظة محافظة السويس

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران