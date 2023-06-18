استغاثة أم.. ضبط مواطن عذّب زوجته وحرقها فى السويس

كشفت جهود الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها- مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم)، وبصحبتها نجلتها (سن عامين) بتضررها من قيام (زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من الشابو) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.