الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة: نسعى لتعزيز التواصل بين الشركات المقيدة و"إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار"

إدارة البورصة المصرية
إدارة البورصة المصرية

نظمت إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع إحدى بنوك الاستثمار، اجتماعات موسعا بين الإدارة التنفيذية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و28 من مسئولي 14 شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 50 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس البورصة مع أطراف متعددة بالسوق.

وأكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإظهار المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المقيدة وبالأخص شركات القطاع العقاري التي تمتلك محافظ أراضي متميزة، حيث أن ذلك يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة أسهمها بما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والقيمة الفعلية للأصول التي تمتلكها.

وقال الدكاني: إن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا هاما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، حيث أن أغلب -إن لم يكن كل- أسهم شركات القطاع العقاري يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين - سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها- على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.

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