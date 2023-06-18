أميرة صابر: نحتاج لمد الجسور الحقيقية بين صناع السياسات والمجتمع المدنى والأكاديمى

قالت أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية عن الحزب المصري الديمقراطي، إن المجتمع الأكاديمي المصري يعيش داخل دائرته الخاصة، فنحن بحاجة إلى مد الجسور الحقيقية بين صناع السياسات والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي.

وأوضحت ضرورة تحرير المجتمع الأكاديمي ليضم المزيد من المؤسسات العلمية، لافتة إلى أن لدينا كنزًا من المصريين المتواجدين بالخارج، موصية بضرورة أن تكون هناك آلية تنفيذية من خلال أن تقوم وزارة الهجرة ووزارة البحث العلمي بالتعاون للوصول لصيغة؛ للاستفادة من المصريين المتواجدين بالخارج، والتعاون بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج.

وأكدت ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكًا في هذا القطاع لدفع البحث العلمي، وضرورة أن تكون هناك استراتيجية وطنية للبحث العلمي، بجانب الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، مع دعم الجامعة داخل المجتمع وجعلها تتفاعل مع الواقع وقضاياه.

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أكد أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطورًا دون جامعات متطورة، موضحًا أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع بحسب الحالة العامة للدولة إذا كانت فى حرب أو استقرار ورخاء.

وأوضح " فوزي" خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن غرض الحوار الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعي مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة إيجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام.