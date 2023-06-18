الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة.. والنيابة تستأنف على القرار

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

‏قررت محكمة جنح مستأنف المرج إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بكفالة 20 ألف جنيه، فيما قررت النيابة الاستئناف على القرار.

ووجهت النيابة إلى المتهم "ع. ك" اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، هي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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