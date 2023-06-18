بعد حالة الذعر.. ما الفارق بين سمكتي قرش البحر الأحمر والمتوسط؟

بعد أقل من أسبوع على وفاة السائح الروسي الذي لقى مصرعة على يد سمكة القرش في مياه البحر الأحمر بالغردقة وفي ظل انتشار حالة الذعر والقلق جراء هذا الحادث، تداول نشطاء صورًا لأحد الصيادين بصحبة قرش صغير مولود حديثًا.

الصيادون عثروا على سمكة القرش الصغيرة، أثناء قيامهم بعملية الصيد التي اعتادوا عليها على بُعد ما يقرب من 3 كيلو مترات من الشاطئ الموازي لمنطقة المكس بالإسكندرية، وهى تنمني لنوع ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus.

السمكة التي وقعت في شباك صيادي المكس، أثارت الذعر في قلوب المواطنين مرة أخرى والكل يتساءل هل أصبحت شؤاطئ مصر على البحرين الأحمر والمتوسط غير آمنة، وملاذ آمن للقروش المفترسة؟

يقول أيمن الجمل، مدير معهد بحوث الشواطئ، إن سمكة القرش ليس في طبعها الاعتداء على الإنسان ويقوم الغواصين بالغطس إلى جوارها ولم تقدم سمكة قرش واحدة على مهاجمة غواصين البحار.

وتابع الجمل، لـ"الدستور"، أن هناك حالات نادرة تقوم فيها أسماك القرش بالهجوم على الإنسان أو كائن حتى متى توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية.

أولها عندما يغلب اللون الأحمر على جسد هذا الكائن الحي، كإصابتة بجرح شديد، ففي هذه الحالة يعتقد القرش إن هذا الكائن ليس في حالته الطبيعية ومن ثم يقدم على الهجوم عليه.

أما الحالة الثانية فهي عندما تستنشق سمكة القرش رائحة الأدرينالين، نابعة من جسد الإنسان وتصدر هذه الرائحة من جسد الإنسان عندما يشعر بالخوف الشديد، يصل هذا الخوف إلى سمكة القرش وبالتالي تهاجمه في الحال.

والحالة الثالثة عند سماع سمكة القرش أصوات خبطات كثيرة، عندها يشعر القرش إن هذا الكائن في وضع غير طبيعي ويسهل مهاجمته، وأخيرًا في حالات الجوع الشديد والتي يكون القرش فيها على استعداد للدخول في حري مع أي كائن من أجل تلبية حاجاته، فيما عادا ذلك لا يمك لأي سمكة قرش أن تهاجم الإنسان، لإنه بالنسبة لها كائن كبير ضخم تخشى الاقتراب منه.

وأضاف، مدير معهد بحوث الشواطئ أن سمكة القرش لا تقترب من الشواطئ لإنها في هذه الحالة تفقد قدرتها على التنفس، وتعرض حياتها للخطر، لذلك في الغالب ما تتواجد القروش في أعماق البحار



فيما يتعلق بأماكن تواجد القروش وأنواعها، يؤكد الجمل إن هناك أعداد كبيرة من القروش في البحر الأحمر والمتوسط، وتتنوع لتصل إلى أكثر من 60 فصيلة موجودة في باطن البحرين الأحمر والمتوسط.



"لا داعي للذعر الوضع آمن وطبيعي".. يقولها مدير معهد بحوث الشواطئ، لطمئنة المواطنين، خاصة وأن سمكة القرش التي عثروا عليها الصيادين، سمكة صغيرة، وكثيرًا ما يعثروا عليها أثناء عملية الصيد، ولا تشكل أي نوع من أنواع القلق.



من جانبه يوضح محمود حنفي، خبير علوم البحار، إن القروش موجودة في البحر المتوسط بنسبة أعلى بكثير من تلك الموجودة بالبحر الأحمر، وعلى الرغم من ذلك لم يسجل البحر المتوسط حالة هجوم واحدة من قرش على إنسان على مدار السنوات الماضية.



"البني آدم ليس على قائمة طعام القروش".. يقولها حنفي، لـ"الدستور" للتأكيد على ندرة هجوم سمكة القرش على الإنسان، والتي بلغت 10 حوادث فقط على مدار الـ100 عام المنصرمة.

وأضاف خبير علوم البحار أن القروش الصغيرة تصدم بالشاطئ في كثير من الأحيان وهي ظاهرة طبيعية، لا تشكل أي نوع من أنواع الخوف.

أما حالات الهجوم التي تحدث بصورة نادرة في البحر الأحمر، فلها عدة أسباب من بينها الصيد الجائر وهى الأسباب التي تختفي تمامًا في حالة البحر المتوسط.