الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد عمال الجيزة: لجنة للتصالح تتولى التواصل مع إدارات الشركات والمؤسسات لبحث مشكلات العمل

اتحاد العمال
اتحاد العمال

ناقش مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، عدد من الملفات التي عرضها هيئات مكاتب اللجان النقابية المتعلقة بقضايا العمل والإنتاج، وذلك بحضور النائبة ولاء التمامي، والنائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، وهيئة مكتب الاتحاد المحلي.

ولفت محمد كامل في بداية الاجتماع إلى تقدير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأجهزة المحافظة، للتنظيم النقابي والتأكيد على دوره في تخفيف الاستقرار داخل منشآت العمل.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتصالح تتولى التواصل مع إدارات الشركات والمؤسسات لبحث مشكلات العمل وإيجاد الحلول الفوريه لها.

كما قرر الاجتماع تنفيذ برامج للتدريب والتثقيف النقابي، عقب إجازه عيد الأضحى المبارك، ليشمل تأهيل الكوادر النقابية في اللجان النقابية التي تضم نسبه 70% من العناصر الجديدة.

واستعرض الاجتماع، رؤية سكرتير شباب العمال في تنميه المهارات الشبابية، ووافق على إقامة دورة لكرة القدم الخماسية بين فرق الأندية العمالية، بجانب تنظيم رحلات أسرية لزيارة المعالم التاريخية والأثرية.

الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة محمد كامل رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام اللجان النقابية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منشآت العمل برامج للتدريب والتثقيف إجازة عيد الأضحى

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