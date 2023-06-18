الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يشيد بمشاركة مصر في المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تحرك مصر عبر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية، يؤكد انها كانت ولا تزال من أولى الدول التي نادت بوقف الحرب وايحاد حل سياسي للأزمة.

ولفت جابر الصيرفي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشاركة مصر ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يوضح مدى الجهد الكبير الذي تقوم به مصر لتحقيق السلام، عبر جهد افريقي مشترك، في الأزمة الروسية الاوكرانية، علاوة  على موقف مصري متفرد منذ البداية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسعي من خلال مشاركتها بالمبادرة الأفريقية المشتركة، والتي يترأسها المهندس مصطفي مدبولي نيابة عن رئيس الجمهورية ، إلي تسوية النزاع القائم بين البلدين بالوسائل السلمية ، موضحا أن هذا الدور سيساهم بإنهاء المعاناة الإنسانية التي تلحق بملايين البشر. وايجاد حد ونهاية لها.

كما أن لقاءات الوفد الافريقي المشترك، كل من الزعيمان الاوكراني والروسي للبحث عن تسوية للأزمة وطرح المبادرة الافريقية عند صانعي القرار، في روسيا وأوكرانيا يؤكد أن هناك إمكانية حقيقية لوقف الحرب وتفعيل السلام.

واختتم النائب جابر الصيرفي، أن دور مصر في الأزمة الروسية الأوكرانية مقدر عالميا والأزمة مست مصر واقتصادها بشكل مباشر.

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