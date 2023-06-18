الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بيت الزكاة يبدأ حصر احتياجات القرى الأشد فقرًا فى 3 محافظات

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- بدء إجراءات الحصر الشامل لعدد من القرى الأشد فقرًا في 3 محافظات: البحيرة وبنى سويف والمنيا، وذلك لإدراجها ضمن البرامج التنموية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها البيت.

وأوضح بيت الزكاة  في بيانٍ له اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، أن فرقًا متخصصة من باحثي البيت بدأت إجراءات الحصر الشامل للقرى؛ للتعرف على احتياجاتها، والبدء في تنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية الممكنة في تلك القرى، وَفقًا لبرامج بيت الزكاة؛ لتحويلها إلى قرى منتجة تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة بصورة أفضل.

وأكد البيان أن اجراءات الحصر تستهدف، قرية جزيرة نكلا مركز شبراخيت، وقرية بولين الفوايد مركز كوم حمادة، وقرية باغوص مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وكذلك قرية العجرة مركز الفشن، وقرية الفقيرة مركز ببا، وقرية أبو صالح مركز ناصر، بمحافظة بنى سويف، وقرية ٤ العزبة، وقرية السلحدار، وقرية الدشلوطى بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

ويقوم فريق بيت الزكاة باختيار الأكثر فقراً وفقاً لخطة الدولة للقرى الأكثر فقراً، حيث يتم التنسيق مع مسئولي المحافظات المستهدفة لتوفير البيانات الدقيقة لاحتياجات القرى من التطوير وتوفير الاحتياجات المطلوبة، لوضع خطة مناسبة للتطوير حسب احتياجات كل قرية.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها، وذلك لمساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شئون حياتها؛ فضلًا عن مساعدة الحالات غير القادرة على تأثيث المنازل الخاصة بهم أو ترميمها وذلك في إطار صرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة قادرة على العمل.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب

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