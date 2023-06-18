طالبات أحمد عرابى عن امتحان اللغة العربية: فى مستوى الطالب المتوسط

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة، أبوابها لخروج طلاب شهادة الثانوية العامة عقب انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بانتهاء امتحان اللغة العربية.

وفي هذا السياق، رصد "الدستور" آراء عدد من الطالبات، إذ قالت وفاء أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وإنه كانت به بعض الأسئلة الخاصة بالمتفوقين لكنها لم تكن كبيرة.

فيما قالت نورهان محمد، الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إن الامتحان كان في مستوى ملائم، وتمنت أن تأتي الامتحانات القادمة على ذات المستوى.

وأضافت منال محمد إن اللغة العربية كانت ملائمة، والخوف من الامتحانات المقبلة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش، سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.