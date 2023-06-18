الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة فنية مع اللاعبين.. وناصر منسى ينتظم

كارلوس أوسوريو مدرب
كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المواجهة المقبلة في بطولة كأس مصر أمام فاركو.

وشرح المدير الفني بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

وقسّم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين إلى 3 مجموعات، خلال  مران اليوم الأحد.

وحرص أوسوريو على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار خلال هذه الفقرة، وركز على بدء الهجمة بشكل منظم مع الضغط في حال فقدان الكرة، بجانب التركيز على إنهاء الهجمة بأفضل صورة ممكنة.

ناصر منسي ينتظم في التدريبات الجماعية

وانتظم ناصر منسي، مهاجم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك منسي في التدريبات الجماعية للفريق، بعد حصوله على راحة من المشاركة في مران الأمس بسبب ظروف خاصة.

ثلاثي الزمالك يواصل التدريبات التأهيلية

وخاض محمد عواد، مصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي اليوم الأحد.

وخضع الثلاثي لمجموعة من الفقرات التأهيلية الخفيفة ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني للفريق، استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

التدريبات الجماعية الكولومبي خوان كارلوس بطولة كأس مصر خوان كارلوس أوسوريو مباراة فاركو

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