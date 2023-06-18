مجدى أحمد على لـ"الشاهد": "حمدت الله أن منح الإخوان عدم الإدراك وإنكار الواقع"

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه يوم 30 يونيو استقبلت وزارة الثقافة عددًا كبيرًا من الفنانين للمشاركة في المظاهرة وخرجوا جميعًا باللافتات وساروا في الزمالك، والمئات أصبحوا آلاف حتى وصلوا لكوبري قصر النيل.

وأضاف مجدي أحمد علي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم خرجوا من وزيارة الثقافة مبكرًا، وكانت وقتها بعض الطائرات التي صورت 30 يونيو خرجت مبكرًا وكان كوبري قصر النيل ليس بالكثافة، لأن الناس خرجت بعد منتصف اليوم بسبب حرارة الجو.

وتابع: “الفنان خالد الصاوي، كان يدعوا الفنانين للنزول، ولكن لم نكن مضطرين لدعوة الناس فوجود الفنانين على رأس مظاهرات لم تحدث من قبل، وأول كوبري قصر النيل للتحرير شعرنا بالانفجار ووقتها أخدنا ساعة لا نستطيع الحركة”.

30 يونيو شهدت عددًا غير مسبوق في التاريخ

وأوضح أن الإخوان كانت تتوقع أن الناس ستنزل من 40 أو50 ألف فقط، مضيفًا: "حمدت الله أنه منحهم فكرة عدم الادراك وانكار الواقع"، والذهول الذي حدث من الأعداد في 30 يونيو وأن جوجل قدرها بنحو 30 مليون عدد غير مسبوق في التاريخ.