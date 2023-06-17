قناة الناس| يسرى عزام يكشف لماذا سمى جبل عرفات بهذا الاسم (فيديو)

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن جبل عرفات سمي بهذا الاسم لأن آدم وحواء عندما أُهبطا من الجنة ونزلا إلى الأرض التقيا على عرفة، وقيل التقيا على جبلٍ وتعارفا عليه فسمي الجبل بجبل عرفة.

وأضاف "عزام"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك رأيًا آخر حول تسمية عرفة بهذا الاسم، وهو بأن الناس جميعًا يعترفون إلى الله بذنوبهم في يوم عرفة، وقيل أيضًا لأن سيدنا جبريل كان يعلم الخليل المناسك ويقول له أعرفت فيقول عرفت.

وأوضح عزام، أن الرأي الرابع في تسمية الجبل بهذا الاسم أيضًا، بأن عرفة يخرج يخرج منه عرف شذي رائحة طيبة، وتصل إلى عنان السماء، مؤكدًا أن عرفة جبلٌ وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.