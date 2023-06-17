السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023

دبلوم التجارة
دبلوم التجارة

رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 من خلال الرابط الإلكتروني، التي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للحصول  نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 بشكل إلكتروني، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية جميع التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 وخطوات الحصول على النتيجة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، طبقًا للجدول المعتمد من وزارة التعليم الخاص بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات، لذلك يقوم الكثير بالبحث للحصول على رابط نتيجة دبلوم التجارة وتسجيل البيانات لمعرفة النتيجة للخاصة بالطالب، وللحصول عليها أضغط على اللينك الإلكتروني من هنا.

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خطوات الحصول على نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023

تستطيع الآن الحصول على نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 من خلال خطوات بسيطة عبر الرابط الإلكتروني وإليكم التفاصيل:

1 - في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

2 - ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على نتائج الدبلومات الفنية لعام الدراسي 2022/ 2023.

3 - ثم يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الطالب الخاص بامتحانات الدبلومات الفنية 2023.

4 - وفي الخطوة الأخيرة، يقوم الطالب بالضغط على كلمة «نتيجة جميع المواد» لتظهر أمامك مجموع درجات الطالب.

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