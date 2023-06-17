السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تتكفل بسداد إيجارات متأخرة لـ1000 أسرة متعثرة بالإسكندرية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٤ ملايين جنيه.

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة"، في بيان رسمي، أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وفي إطار رؤية المؤسسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية وفي ظل جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحلية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية جولته لمدينة الإسكندرية، الأسبوع الماضي، جامعة برج العرب التكنولوجية، إحدى الجامعات الحكومية المصرية التكنولوجية، التي تنتهج أحدث النظم العالمية، وتجهز بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقدم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

كما شهد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب، افتتاح وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية، من خلال الفيديو كونفرانس، واستمع الرئيس لشرح عن مكونات الوحدة والتفاصيل الخاصة بها من الدكتورة منال الصردي رئيس الوحدة.

وشهد الرئيس السيسي، خلال زيارته لميناء الإسكندرية الكبير، عدة افتتاحات جاء على رأسها افتتاح محطة تحيا مصر، ورفع علم مصر على سفينة وادي الملوك، وافتتاح رصيف الأخشاب والغلال.

وتعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، لها أثر إيجابي على منظومة النقل البحري بالإسكندرية، حيث أُنشئت على مساحة 560 ألف متر وبطول 2480 مترًا، وعمق 17 مترًا، وبتكلفة 550 مليون دولار، وتبلغ طاقة التداول من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، كما سيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، وتستقبل المحطة من 6 إلى 7 سفن في وقت واحد.

مصر الرئيس السيسي الإسكندرية برج العرب حياة كريمه

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