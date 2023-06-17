السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

6 لغات لقياس رضا الحجاج عن الخدمات بالمسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

كثفت الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال القياس لزوار وقاصدي المسجد الحرام عن طريق الخدمات المقدمة الميدانية بـ(75 Qr) و"باركود" مزودة بـ(6) لغات عالمية موزعة على (5) محطات رئيسة وفقًا لرحلة ضيف الرحمن، وكذلك قياس الأداء التشغيلي للخدمات وقياس انطباعات المستفيدين عن الخدمات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير الإدارة العامة للإحصاء عيسى بن سفران الهذلي، اليوم السبت، إن الإدارة تكثف أعمالها خلال موسم الحج بمتابعة ومساندة مركز الإحصاء والمعلومات، وإدارة تجربة ضيف الرحمن وإدارة قياس الأداء التشغيلي، مبينًا أن الإدارة تقوم بتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر منها المسوح الإحصائية، وإحصائيات الإدارات ومؤشرات الخدمات للرئاسة، وقياس الرضا عن الخدمات، كما تقوم بتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في كل أنحاء المسجد الحرام لقياس رضا الحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة عن طريق الاستبانات وألواح "الباركود" الموزعة في جنبات بيت الله العتيق لتسهيل ذلك لضيوف الرحمن، كما يتم أخذ عينات عشوائية بكل أدوار المطاف لعملية المسح الإحصائي بهدف معرفة مدة الطواف وأماكن التوافد وإعداد التقارير الإحصائية لإبراز الخدمات والجهود المبذولة في المسجد الحرام.

الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأداء التشغيلي المسجد الحرام والمسجد النبوي شؤون الحرمين

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